МИД РФ осудил удар США и Израиля по русскому православному собору в Тегеране
Россия решительно осуждает нанесение повреждений Свято-Николаевскому собору Русской православной церкви (РПЦ) в Тегеране в результате авиаудара США и Израиля 1 апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что подобные атаки на религиозные объекты недопустимы.
Собор, возведенный в 1945 г. по проекту архитектора Николая Маркова, является важным историко-архитектурным памятником Ирана. Он включен в общенациональный список культурного наследия и служит духовным центром для русскоязычной общины страны, напомнила Захарова.
Она также выразила удивление тем, что основной удар пришелся на комплекс бывшего посольства США, захваченный иранской молодежью в 1979 г. Дипломат отметила беспомощность США и их неспособность восстановить влияние на Иран. Захарова подчеркнула, что вопиющее нарушение прав верующих требует адекватной оценки со стороны мирового сообщества.
Игумен Варлаам (Дульский) ранее сообщил ТАСС о значительных повреждениях собора: выбиты окна, обрушены потолки в некоторых постройках, входные ворота и двери повреждены. Удар также затронул здание бывшего посольства США, расположенное в 150 м от храма. По словам священника, по территории бывшей американской дипмиссии попали как минимум две ракеты.
2 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре с Сергеем Лавровым осудил атаки на культурные объекты, назвав их нарушением международных норм. Иранский министр подчеркнул необходимость решительной реакции со стороны всех стран и международных организаций, особенно ЮНЕСКО.