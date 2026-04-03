Лавров: Россия и Египет поддерживают незамедлительное прекращение огня в Иране
Россия и Египет выступают за прекращение огня в рамках конфликта вокруг Ирана и возобновление дипломатического процесса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абделатти по итогам переговоров.
«И Россия, и Египет выступают за немедленное прекращение боевых действий, за возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся разногласий при обеспечении интересов безопасности всех без исключения государств региона», – сказал министр.
По словам Лаврова, имеется в виду безопасность в том числе дружественных Москве арабских стран Ближнего Востоке, Ирака, Иордании, Сирии, Ливана и Ирана.
1 апреля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана, если этого захотят все стороны. Так он прокомментировал слова посла Ирана в России Казема Джалали о том, что тот бы поприветствовал Россию в качестве посредника. Дипломат сказал, что в Тегеране верят, что РФ приложит все усилия, чтобы учесть интересы республики.