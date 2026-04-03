Лавров: Россия и Египет поддерживают незамедлительное прекращение огня в Иране

1 апреля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана, если этого захотят все стороны. Так он прокомментировал слова посла Ирана в России Казема Джалали о том, что тот бы поприветствовал Россию в качестве посредника. Дипломат сказал, что в Тегеране верят, что РФ приложит все усилия, чтобы учесть интересы республики.