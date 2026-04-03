Лавров в шутку поправил переводчика на переговорах с главой МИД Египта

2 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД Египта пригласил египетского президента Абдельфаттаха Сиси посетить Москву в рамках саммита «Россия – Африка», который пройдет осенью. Он также предложил создать в Египте зерновой и энергетический хаб.