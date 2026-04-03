Главная / Политика /

Лавров в шутку поправил переводчика на переговорах с главой МИД Египта

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку поправил переводчика главы МИД Египта Бадра Абдельати.

«Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу», – передал переводчик вступительные слова египетского министра. Однако отчество Лаврова Абдельати не произносил.

«Он Викторович не сказал», – отреагировал глава МИД России.

Его реплика вызвала смех обеих сторон. Переводчик передал слова Лаврова министру Египта и с улыбкой ответил, что так и есть.

2 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД Египта пригласил египетского президента Абдельфаттаха Сиси посетить Москву в рамках саммита «Россия – Африка», который пройдет осенью. Он также предложил создать в Египте зерновой и энергетический хаб.

