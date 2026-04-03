Лавров в шутку поправил переводчика на переговорах с главой МИД Египта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку поправил переводчика главы МИД Египта Бадра Абдельати.
«Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу», – передал переводчик вступительные слова египетского министра. Однако отчество Лаврова Абдельати не произносил.
«Он Викторович не сказал», – отреагировал глава МИД России.
Его реплика вызвала смех обеих сторон. Переводчик передал слова Лаврова министру Египта и с улыбкой ответил, что так и есть.
2 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД Египта пригласил египетского президента Абдельфаттаха Сиси посетить Москву в рамках саммита «Россия – Африка», который пройдет осенью. Он также предложил создать в Египте зерновой и энергетический хаб.