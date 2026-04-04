Индия спустила на воду новую подлодку с баллистическими ракетами
ВМС Индии получили третий атомный подводный ракетоносец INS Aridhaman и четвертый фрегат класса Nilgiri – INS Taragiri, пишет Naval News. Церемония ввода в строй прошла на военно-морской базе в Вишакхапатнаме под руководством министра обороны страны Раджната Сингха.
INS Aridhaman стал третьей субмариной проекта Arihant. От первых двух лодок он отличается увеличенной длиной, которая позволила разместить восемь пусковых шахт вместо четырех. Новый ракетоносец способен нести баллистические ракеты K-4, в каждой шахте может быть размещено до трех ракет меньшей дальности K-15. Официального подтверждения от минобороны Индии пока не поступало, однако индийские СМИ, ссылаясь на заявление министра в соцсетях, сообщают, что подлодка принята в состав флота.
Фрегат Taragiri стал четвертым кораблем класса Nilgiri (проект P-17A), построенным на верфи Mazagon Docks. Ожидается, что все семь фрегатов этого проекта будут переданы флоту до конца 2026 г. Корабли пополнят состав Восточного флота Индии.
Как сообщает издание, на данный момент завершается строительство четвертой и последней подводной лодки класса Arihant (S4), которая проходит ходовые испытания. Параллельно в Индии ведется разработка атомных подводных ракетоносцев следующего поколения – проекта S5. Кроме того, в конце марта индийским ВМС были переданы три других корабля, включая пятый фрегат типа Nilgiri, гидрографическое судно и малый противолодочный корабль.
2 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди принял в Нью-Дели первого зампредседателя правительства России Дениса Мантурова. Они обсудили двусторонние связи. Мантуров проинформировал Моди о достигнутом прогрессе по ключевым направлениям взаимовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическое партнерство и развитие транспортной инфраструктуры.