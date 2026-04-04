Индия спустила на воду новую подлодку с баллистическими ракетами

INS Aridhaman стал третьей субмариной проекта Arihant. От первых двух лодок он отличается увеличенной длиной, которая позволила разместить восемь пусковых шахт вместо четырех. Новый ракетоносец способен нести баллистические ракеты K-4, в каждой шахте может быть размещено до трех ракет меньшей дальности K-15. Официального подтверждения от минобороны Индии пока не поступало, однако индийские СМИ, ссылаясь на заявление министра в соцсетях, сообщают, что подлодка принята в состав флота.