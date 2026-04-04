Житель Костромы получил 20 лет за госизмену

В марте Краснодарский суд приговорил 62-летнего россиянина к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. С ноября 2023 г. по февраль 2024 г. мужчина тайно общался с представителями СБУ. Он получил от неизвестного оборудование, настроил удаленный доступ и должен был передать его третьему лицу для диверсий на территории РФ.