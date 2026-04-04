Житель Костромы получил 20 лет за госизмену

Ведомости

Житель Костромы осужден на 20 лет за госизмену и участие в деятельности украинской террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд.

34-летний Ларионов А.С. через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Он был готов передавать куратору фото- и видеоматериалы и помогать в действиях против безопасности России.

По заданию куратора мужчина распространил в регионе пропагандистские материалы, которые были размещены на интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. Ларионову поставили задачу составить резюме и устроиться на работу в одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе его задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд приговорил Ларионова к 20 годам. Первые четыре он проведет в тюрьме, оставшиеся 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 500 000 руб.

В марте Краснодарский суд приговорил 62-летнего россиянина к 14 годам колонии строгого режима за госизмену. С ноября 2023 г. по февраль 2024 г. мужчина тайно общался с представителями СБУ. Он получил от неизвестного оборудование, настроил удаленный доступ и должен был передать его третьему лицу для диверсий на территории РФ.

В Крыму был задержан местный житель 1988 г. р. по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Он передавал ВСУ данные о расположении российских военных, вооружения и техники.

