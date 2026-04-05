Песков: интерес Москвы к планам Армении закономерен
Интерес России к политическим планам Армении накануне парламентских выборов является обоснованным и правомерным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Песков отметил, что из-за глубоких исторических связей между странами политические ориентиры Армении представляют для России повышенный интерес. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
Путин 1 апреля в ходе беседы с Пашиняном выразил пожелание Москвы, чтобы пророссийские силы были допущены до выборов в Армении.
Российский лидер рассказал, что в России проживает около 2 млн армян. В Армении же много политических сил, которые настроены пророссийски, отметил он.
В ходе переговоров Пашинян заявил, что сотрудничество Армении с Евросоюзом не поставит под сомнение отношения между Ереваном и Москвой. По его словам, эти связи настолько глубоки, что не подлежат обсуждению.