Песков: Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Ведомости

Еревану придется выбирать между Европейски союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), поскольку членство сразу в двух организация невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Армянское руководство считает, что в настоящий момент ничего не мешает ЕАЭС, ничего не угрожает ЕАЭС, а если такая ситуация возникнет, то они будут ее рассматривать, взвешивать все «за» и «против» и принимать решение», – сказал он.

Песков отметил, что вопрос членства в объединениях является суверенной позицией, но «очень важно, что в Ереване это [вопрос выбора] понимают».

В ходе российско-армянской встречи в Москве президент РФ Владимир Путин указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны.

Армянский премьер Никол Пашинян согласился с этим. Однако он считает, что по той повестке, которая есть у Еревана на данный момент, контакты совместимы.

