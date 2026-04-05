Песков: Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС
Еревану придется выбирать между Европейски союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), поскольку членство сразу в двух организация невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Армянское руководство считает, что в настоящий момент ничего не мешает ЕАЭС, ничего не угрожает ЕАЭС, а если такая ситуация возникнет, то они будут ее рассматривать, взвешивать все «за» и «против» и принимать решение», – сказал он.
Песков отметил, что вопрос членства в объединениях является суверенной позицией, но «очень важно, что в Ереване это [вопрос выбора] понимают».
В ходе российско-армянской встречи в Москве президент РФ Владимир Путин указал, что Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны.
Армянский премьер Никол Пашинян согласился с этим. Однако он считает, что по той повестке, которая есть у Еревана на данный момент, контакты совместимы.