Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 50 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 5 апреля до 7:00 мск 6 апреля, сообщает Минобороны.
Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о восьми пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск. В числе раненых – двое детей.
Ночью действовали ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи. Мера была отменена ранним утром 6 апреля.