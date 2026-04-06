Политика

Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 50 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 5 апреля до 7:00 мск 6 апреля, сообщает Минобороны.

Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о восьми пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск. В числе раненых – двое детей.

Ночью действовали ограничения на работу аэропортов Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи. Мера была отменена ранним утром 6 апреля.

