Глава «Аэрофлота» доложит Путину о перспективах развития
Гендиректор, председатель правления «Аэрофлота» Сергей Александровский выступит с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Компания системообразующая в авиационной отрасли, есть много тем для разговора. Сегодня как раз глава компании проинформирует президента о состоянии дел и о перспективах развития», – сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков рассказал, что российский лидер направил поздравительную телеграмму главному редактору RT Маргарите Симоньян по случаю ее дня рождения. Пресс-секретарь президента пожелал ей здоровья.