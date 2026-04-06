Политика

МИД РФ рассматривает сотрудничество Токио и Киева как враждебный шаг

Россия рассматривает сотрудничество Украины и Японии в сфере производства дронов как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам страны в сфере безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такой вывод возможен при учете систематических провокаций со стороны Украины с использованием беспилотников против гражданских объектов на российской территории.

Захарова подчеркнула, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Она отметила, что такие решения явно не способствуют урегулированию конфликта России и Украины. Представитель МИДа также напомнила, что вооружения, представляющие угрозу россиянам, являются законными военными целями для Вооруженных сил РФ.

31 марта Terra Drone сообщила, что заключила соглашение о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Компании собираются производить беспилотники-перехватчики.

1 апреля Захарова заявила, что размещение Японией дальнобойных ракетных комплексов на своей территории свидетельствует о ремилитаризации страны.

