Политика

Фицо: США теряют контроль над конфликтом вокруг Ирана

Американская сторона теряет контроль над конфликтом на Ближнем Востоке. В то же время ситуация с нефтью и газом в мире продолжает ухудшаться. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Так взаимосвязан мир. Никто не скроется от подорожания и экономического спада», – сказал он.

Фицо также добавил, что правительство Словакии делает все, чтобы республика осталась среди европейских стран с самыми низкими ценами на топливо.

Как пишет Bloomberg, пять недель военного конфликта на Ближнем Востоке серьезно дестабилизировали мировой нефтяной рынок. Цены на «черное золото» вплотную приблизились к отметке $120 за баррель в марте, а продолжающаяся эскалация толкает котировки вверх. 3 апреля фьючерсы на нефть марки Brent закрепились в районе $109 за баррель.

Ормузский пролив сейчас фактически закрыт уже более месяца, что создало, по оценке Международного энергетического агентства, самое масштабное нарушение поставок в истории нефтяного рынка. Судоходство через этот узкий водный путь, который в обычное время служит маршрутом для примерно пятой части мировой нефти, сократилось до минимума.

