Рамзану Кадырову вручили медаль за вклад в развитие науки
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью «За вклад в развитие науки» решением президиума Академии наук республики. Награду вручил президент региональной академии наук Джамбулат Умаров в ходе встречи. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
В рамках мероприятия Умаров представил главе Чечни научный труд, посвященный первому Имаму Кавказа Шейху Мансуру, а также проинформировал о проведении исследования личности Александра Чеченского. Кроме того, были представлены результаты масштабного лингвистического исследования чеченского языка.
В рамках проекта состоялось международное научное собрание с участием зарубежных специалистов. Согласно выводам ученых, чеченский язык является древнейшим на Кавказе, что подтверждается документальными свидетельствами. Также Умаров презентовал детское издание, нацеленное на поддержку изучения родного языка
30 декабря помощнику главы Чечни, 17-летнему секретарю Совбеза региона Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Награда была вручена за вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания.