Политика

Посол: Россия готова рассмотреть запрос на убежище для Мадуро

Ведомости

В случае если бы России поступил запрос на предоставление убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Москва внимательно рассмотрела бы его. Об этом посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил ТАСС.

По его словам, пока запросов о предоставлении убежища Мадуро, по крайней мере через диппредставительство, не было.

«Похищенный Вашингтоном в результате вооруженной агрессии в нарушение норм международного права и здравого смысла президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены», – добавил Мелик-Багдасаров.

Американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции 3 января. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.

