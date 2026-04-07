Посол: Россия готова рассмотреть запрос на убежище для Мадуро

Американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции 3 января. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.