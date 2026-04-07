Перестрелка произошла у генконсульства Израиля в Стамбуле
Перестрелка произошла у здания генерального консульства Израиля в районе Бешикташ в Стамбуле. Погибли три человека, двое полицейских получили ранения, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на СМИ.
Согласно данным турецкого телеканала NTV и CNN, трое убитых были нападавшими. Их застрелили сотрудники турецких сил безопасности. JP со ссылкой на местного жителя отмечает, что консульство закрыто по меньшей мере два года и, скорее всего, не укомплектовано персоналом.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что прокуроры начали расследование в связи с инцидентом, пишет Habertürk.