За ночь силы ПВО сбили 73 украинских БПЛА
За ночь силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с вечера до 7:00 мск 8 апреля, сообщает Минобороны.
Воздушные цели были поражены в Орловской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
Вечером 7 апреля и ночью 8 апреля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Ижевска, Кирова («Победилово»), Оренбурга, Перми («Большое Савино»), Уфы, Геленджика.