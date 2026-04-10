ВС РФ взяли под контроль Миропольское в Сумской области и Диброва в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Миропольское в Сумской области и село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ в Мах.
Миропольское брали подразделения группировки войск «Север», населенный пункт Диброва – подразделения «Южной» группировки войск.
1 апреля подразделения группировки войск «Запад» завершили вытеснение ВСУ из Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, подразделения группировок «Север» и «Восток» установили контроль над населенными пунктами Верхняя Писаревка Харьковской области и Бойково Запорожской области.
29 марта российская армия взяла под контроль поселок городского типа Ковшаровка в Харьковской области, 28 марта – село Брусовка в ДНР, 26 марта – Шевяковку в Харьковской области. 25 марта группировка «Южная» взяла под контроль село Никифоровка.