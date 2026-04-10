ВМС США выведут из состава флота атомную подлодку USS Boise
Военно-морские силы (ВМС) США выведут из состава флота атомную ударную подлодку USS Boise, которая простаивала около десяти лет. Об этом сообщил министр ВМС Джон Фелан порталу Semafor.
По его словам, на ремонт субмарины уже было потрачено почти $800 млн, но выполнено лишь около 22% запланированных работ. Подлодка утратила допуск к погружениям еще в 2017 г., а сроки завершения ремонта неоднократно переносились.
Фелан отметил, что дальнейшее обслуживание корабля могло бы увеличить его совокупную стоимость еще примерно на $1,9 млрд, при этом готовность к 2029 г. остается под вопросом.
Решение о выводе USS Boise из эксплуатации стало частью более широкого пересмотра программ ВМС США на фоне инициативы администрации президента Дональд Трамп по наращиванию флота. В рамках проекта Golden Fleet планируется увеличить число кораблей и модернизировать военно-морские силы.
Министр подчеркнул, что отказ от дальнейшего финансирования проекта позволит перераспределить ресурсы на более приоритетные направления, включая строительство и ввод в строй новых подлодок.
В проекте бюджета США на 2027 г. на судостроение предусмотрено более $65 млрд, что существенно превышает уровень предыдущего года.