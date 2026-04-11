Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в переговорах с США
Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла на авиабазу Нур-Хан в Исламабаде. Об этом сообщает агентство Al Jazeera.
Самолет, на котором делегация Тегерана направлялась на переговоры с США в Пакистан, вез фотографии и некоторые вещи иранских школьников, погибших в результате американо-израильской атаки в начале войны 28 февраля. По меньшей мере 168 человек, в основном дети, погибли в результате нападения на школу в Минабе в первый день войны.
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что в состав делегации Тегерана в Исламабаде входит 71 человек, в том числе основная переговорная группа, эксперты-консультанты, представители СМИ, а также дипломаты и сотрудники службы безопасности.
В состав американской переговорной группы, направляющейся в Исламабад, входят зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Некоторые из них ранее участвовали в непрямых переговорах с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс также был включен в состав команды, причем очень поспешно, уточняет Al Jazeera. Он был в Венгрии, но вернулся только после того, как его назначили главным переговорщиком.