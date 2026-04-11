Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в переговорах с США

В состав американской переговорной группы, направляющейся в Исламабад, входят зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Некоторые из них ранее участвовали в непрямых переговорах с Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс также был включен в состав команды, причем очень поспешно, уточняет Al Jazeera. Он был в Венгрии, но вернулся только после того, как его назначили главным переговорщиком.