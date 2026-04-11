Главная / Политика /

Американский самолет с делегацией переговорщиков приземлился в Пакистане

Ведомости

Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и в сопровождении специального посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера прибыла в Исламабад. Об этом соощает агентство Reuters.

Вэнс, направляясь в Пакистан, сказал, что ожидает положительного результата, но добавил: «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что наша переговорная группа не так уж сговорчива».

По словам источников в Исламабаде, пакистанские официальные лица провели предварительные переговоры с передовыми группами с обеих сторон.

По данным иранского информационного агентства Tasnim, в их число вошли 70 человек из Тегерана, в том числе технические специалисты в области экономики, безопасности и политики, а также сотрудники СМИ и вспомогательный персонал. По словам источника в правительстве Пакистана, в городе находились около 100 членов передовой американской группы. В преддверии переговоров Исламабад был закрыт на карантин, на улицах дежурили сотрудники военизированных формирований и военнослужащие.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, в результате которого США и Израиль прекратили наносить авиаудары по Ирану. Однако это не положило конец иранской блокаде Ормузского пролива, которая привела к крупнейшему в истории сбою в глобальных поставках энергоносителей, и не остановило параллельную войну между Израилем и «Хезболлой» в Ливане.

