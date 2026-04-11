Стармер хочет увеличить расходы Британии на оборону ради сохранения должности
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил увеличить расходы на оборону страны быстрее, чем предусмотрено текущими планами, планируя, что фокус на безопасности в условиях эскалации мировых конфликтов поможет ему отразить угрозу отставки уже в следующем месяце. Как сообщает Bloomberg, вопрос о механизмах и сроках повышения военного бюджета активно обсуждается в высших эшелонах власти, а Даунинг-стрит дала понять, что намерена ускорить этот процесс.
Хотя решение о повышении трат на оборону практически принято, детали еще предстоит согласовать. Казначейство настаивает на том, что любое серьезное увеличение потребует либо повышения налогов, либо сокращения других статей расходов, чтобы не нарушать бюджетные правила, ограничивающие заимствования. Официальные лица ожидают, что долгожданный план оборонных инвестиций будет обнародован в конце мая.
Согласно данным Международного валютного фонда, оборонные расходы Британии отстают от союзников, таких как Германия, а ее армия является самой маленькой в Европе относительно численности рабочей силы после Люксембурга, отмечает агентство. Правительство поставило цель довести базовые расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 г., однако до сих пор не представило детального плана достижения этого показателя после 2027 г. Внутри партии премьера отмечают, что новая стратегия позволит Стармеру ответить на критику и оставить наследие лидера, который вернул Британию к серьезной обороне после многих лет недофинансирования.