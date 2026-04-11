Кондратьев на встрече с Путиным заявил о готовности всех пляжей Кубани к лету
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что все пляжи Краснодарского края будут открыты к летнему сезону.
«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства <…> думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», – доложил Кондратьев.
По словам губернатора, ситуация по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе находится под контролем правительственной комиссии. В Анапе уже заменен верхний слой песка (на 50 см) там, где были выбросы, а галечные пляжи от Утриша до высокого берега Анапы, не пострадавшие от мазута, готовы к открытию.
Путин, в свою очередь, резюмировал: «То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты». Губернатор выразил уверенность, что это произойдет.
Глава региона также рассказал о ходе весенних полевых работ и обеспеченности аграриев ресурсами.
По словам Кондратьева, посевная кампания на Кубани, которая традиционно является «житницей страны», проходит штатно. Он отметил, что озимые культуры занимают 1,8 млн га, запас влаги в почве превышает один метр, что создает предпосылки для хорошего урожая.
«У нас, у селян, не принято загадывать. <…> Но всходы хорошие, запас влаги в почве – больше метра. Это обещает хороший урожай», – сказал Кондратьев.
Отдельно Кондратьев доложил о достижениях в сфере импортозамещения. По его словам, Краснодарский край полностью перешел на отечественные семена пшеницы, риса и сои. Он добавил, что регион приближается к 50%-ному порогу по собственным семенам подсолнечника и кукурузы, тогда как еще шесть лет назад они были полностью импортными.
Президент обратил внимание на статистику, согласно которой в 2025 г. в крае зафиксировано снижение уровня сельхозпроизводства. Губернатор объяснил это неблагоприятными погодными условиями прошлого сезона: возвратными заморозками и засухой, из-за чего урожай пшеницы составил всего 11,2 млн т.
Кондратьев поблагодарил президента за принятый в 2019 г. закон о виноградарстве и виноделии, который, по его словам, создал целую отрасль. За шесть лет площадь виноградников на Кубани увеличилась на 6500 га, а производство отечественных саженцев выросло в четыре раза. Производство игристых вин увеличилось в 2,5 раза.
Губернатор доложил о динамике валового регионального продукта (ВРП). За пять лет (с 2021 по 2025 г.) показатель вырос почти вдвое – с 3 трлн до 5,8 трлн руб.
«Это значит, что заработала экономика», – заключил Кондратьев.
15 декабря 2024 г., в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к экологической катастрофе на побережье Анапы и Темрюка. За год властям и волонтерам удалось собрать более 185 000 т загрязненного песка и грунта. Полное восстановление курортной инфраструктуры планируется завершить к лету 2026 г.