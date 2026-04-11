Кондратьев на встрече с Путиным заявил о готовности всех пляжей Кубани к лету

Отдельно Кондратьев доложил о достижениях в сфере импортозамещения. По его словам, Краснодарский край полностью перешел на отечественные семена пшеницы, риса и сои. Он добавил, что регион приближается к 50%-ному порогу по собственным семенам подсолнечника и кукурузы, тогда как еще шесть лет назад они были полностью импортными.