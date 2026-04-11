NYT: делегация Ирана может принимать решения в Пакистане без оглядки на Тегеран
Иранская делегация обладает полномочиями принимать решения в Пакистане и не обязана согласовывать их с Тегераном ввиду критического характера переговоров, пишет The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Источники заявили, что новый верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи предоставил председателю парламента Ирана Мохаммаду Багер Галибафу, который является его близким другом и соратником, право заключить сделку или выйти из переговоров.
Вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил, что Галибаф теперь «представляет нацию и незам», используя персидское слово, обозначающее всю систему Исламской Республики, которая включает не только избранное правительство, но и верховного лидера. «Я желаю ему успеха», – сказал Ареф.
Переговоры между делегациями США и Ирана пройдут в Исламабаде 11 апреля в 17:00 по пакистанскому времени (15:00 мск).