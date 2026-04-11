CBS: США не соглашались размораживать иранские активы
Соединенные Штаты не соглашались на размораживание каких-либо иранских активов, заявил высокопоставленный американский чиновник в интервью CBS News.
Вице-президент Джей Ди Вэнс провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, однако переговоры еще не начались, и никакие соглашения не обсуждались.
Агентство Reuters сообщало, что высокопоставленный иранский источник заявил 11 апреля о согласии США разморозить иранские активы, находящиеся в Катаре и других зарубежных банках, назвав этот шаг признаком «серьезности» в достижении сделки с Вашингтоном на переговорах в Исламабаде.
Источник сообщил Reuters, что размораживание активов «напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив», который, как ожидается, станет ключевой темой переговоров. Источник не уточнил сумму активов, которые Вашингтон согласился разморозить. Второй иранский источник сообщил, что США согласились освободить $6 млрд замороженных иранских средств, удерживаемых Катаром.