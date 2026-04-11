Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

CBS: США не соглашались размораживать иранские активы

Ведомости

Соединенные Штаты не соглашались на размораживание каких-либо иранских активов, заявил высокопоставленный американский чиновник в интервью CBS News.

Вице-президент Джей Ди Вэнс провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, однако переговоры еще не начались, и никакие соглашения не обсуждались.

Агентство Reuters сообщало, что высокопоставленный иранский источник заявил 11 апреля о согласии США разморозить иранские активы, находящиеся в Катаре и других зарубежных банках, назвав этот шаг признаком «серьезности» в достижении сделки с Вашингтоном на переговорах в Исламабаде.

Источник сообщил Reuters, что размораживание активов «напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив», который, как ожидается, станет ключевой темой переговоров. Источник не уточнил сумму активов, которые Вашингтон согласился разморозить. Второй иранский источник сообщил, что США согласились освободить $6 млрд замороженных иранских средств, удерживаемых Катаром.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь