Турецкие прокуроры потребовали 4596 лет заключения для Нетаньяху
Прокуроры Турции официально запросили для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде, пожизненное заключение. Как сообщает издание Hürriyet, соответствующее требование было направлено в 10-й суд Стамбула в рамках обвинительного заключения против группы израильских высокопоставленных чиновников.
Обвинение добивается для 35 фигурантов наказания, варьирующегося от пожизненного срока до длительных тюремных сроков, достигающих от 1102 до 4596 лет лишения свободы. Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых значатся министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, глава нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, а также высшие военные чины, включая главу генштаба Эяля Замира и командующего ВМС Давида Саара Саламу.
В ноябре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Основанием для возбуждения уголовного преследования послужили обвинения в совершении геноцида, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, нанесении ущерба, организации массированных бомбардировок сектора Газа, а также в систематическом создании препятствий для доставки гуманитарной помощи в регион.