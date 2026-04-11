Главная / Политика /

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме в Великую субботу произошло схождение Благодатного огня. Церемония прошла в храме Гроба Господня в соответствии с традицией, которой насчитывается почти 2000 лет. После этого частицы огня были отправлены в разные страны мира, включая Россию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Сама церемония имеет строгий чин. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а Кувуклию (часовню над Гробом Господним) осматривает полиция и опечатывает. Затем внутрь заходит иерусалимский патриарх для тайной молитвы, а тысячи паломников ожидают его с зажженными свечами. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется в виде вспышек, после чего патриарх зажигает от него свои пучки свечей и передает пламя верующим.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного во главе с митрополитом Каширским Феогностом и председателем попечительского совета Владимиром Якуниным уже находится в Иерусалиме, чтобы принять святыню. С 2003 г. эта организация ежегодно доставляет Благодатный огонь в Москву на Пасху. Вечером 11 апреля частицу огня спецрейсом на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос» доставят в аэропорт «Внуково».

Затем Благодатный огонь передадут в храм Христа Спасителя к ночному пасхальному богослужению, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Впоследствии священное пламя развезут по 15 московским храмам и во многие города России.

