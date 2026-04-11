Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Сама церемония имеет строгий чин. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а Кувуклию (часовню над Гробом Господним) осматривает полиция и опечатывает. Затем внутрь заходит иерусалимский патриарх для тайной молитвы, а тысячи паломников ожидают его с зажженными свечами. По свидетельствам очевидцев, огонь появляется в виде вспышек, после чего патриарх зажигает от него свои пучки свечей и передает пламя верующим.