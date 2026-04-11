Fars: Иран не хотел бы, чтобы во всем обвинили Израиль, а США оправдали
Иран не хотел бы реализации сценария, при котором в случае провала переговорного процесса вина будет возложена на Израиль, а США будут оправданы, передает Fars со ссылкой на информированный источник в иранском правительстве.
В ходе переговоров Израиль пытаются представить как «независимую и деструктивную сторону», чтобы администрация США могла уклониться от своей ответственности. «Иран полностью отвергает этот сценарий и двойные стандарты», – заявил собеседник агентства.
Продвигается версия, согласно которой Израиль препятствует переговорному процессу, однако Израиль не рассматривается Ираном как отдельная сторона. При возможном срыве переговоров ответственность будет лежать на США, считают в Тегеране.
The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников писала, что иранская делегация обладает полномочиями принимать решения в Пакистане и не обязана согласовывать их с Тегераном ввиду критического характера переговоров. CBS News, Reuters и журналистка NewsNation Кейли Майер сообщили, что преговоры в Исламабаде уже начались.