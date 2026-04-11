Президент Джибути Исмаил Омар Гелле переизбран на шестой срок

Гелле официально возглавил страну 8 мая 1999 г., став преемником своего дяди - президента Хасана Гуледа Аптидона. В последние годы правления Аптидона Гелле уже фактически управлял Джибути. Политику сейчас 79 лет. В ноябре 2025 г. в Джибути были приняты поправки к конституции, отменившие возрастной ценз для кандидатов в президенты.