Президент Джибути Исмаил Омар Гелле переизбран на шестой срок
В Джибути состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Исмаил Омар Гелле одержал убедительную победу, заручившись поддержкой 97,81% избирателей. Об этом сообщает Информационное агентство Джибути (ADI) . Для Гелле это будет уже шестой президентский срок.
Оппонент Гелле, кандидат от оппозиционного Объединенного демократического центра (CDU) Мохамед Фарах Саматар, набрал лишь 2,19% голосов. Таким образом, действующий президент, баллотировавшийся от Союза за президентское большинство (UMP), сохранит пост на ближайшие пять лет.
Как пишет агентство, явка составила 80,4%, несмотря на призывы оппозиции бойкотировать выборы.
Помимо членов Независимой национальной избирательной комиссии (CENI) за ходом голосования наблюдали представители Африканского союза, ИГАД (Межправительственный орган по развитию), Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.
Гелле официально возглавил страну 8 мая 1999 г., став преемником своего дяди - президента Хасана Гуледа Аптидона. В последние годы правления Аптидона Гелле уже фактически управлял Джибути. Политику сейчас 79 лет. В ноябре 2025 г. в Джибути были приняты поправки к конституции, отменившие возрастной ценз для кандидатов в президенты.