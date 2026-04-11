Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравление Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал иракскому коллеге успехов на высоком посту и выразил надежду, что его политика будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений.

11 апреля парламент Ирака избрал Амиди президентом, за него было отдано 227 голосов. Его соперник, депутат Мутана Амин Надер, смог получить всего 15 голосов. 

Амиди стал 10-м президентом страны. Девятый президент Абдель Латиф Рашид, занимавший этот пост с октября 2022 г., отказался пойти на новый срок и не выдвигал свою кандидатуру.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь