Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака
Президент России Владимир Путин направил поздравление Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал иракскому коллеге успехов на высоком посту и выразил надежду, что его политика будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений.
11 апреля парламент Ирака избрал Амиди президентом, за него было отдано 227 голосов. Его соперник, депутат Мутана Амин Надер, смог получить всего 15 голосов.
Амиди стал 10-м президентом страны. Девятый президент Абдель Латиф Рашид, занимавший этот пост с октября 2022 г., отказался пойти на новый срок и не выдвигал свою кандидатуру.