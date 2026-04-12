Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

В давке у крепости на Гаити погибли около 30 человек

Ведомости

По меньшей мере 30 человек погибли в результате давки на севере Гаити, передает Reuters со ссылкой на данные властей.

Трагедия произошла у крепости XIX в. Ла-Ферьер. Паника случилась у входа, дождь еще больше усугубил ситуацию.

Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Гаити, крепость 11 апреля была переполнена студентами и посетителями, которые приехали принять участие в ежегодном праздновании объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пока точно неизвестно, сколько людей погибло в давке, отметили власти и выразили соболезнование родным погибших.

Крепость Ла-Ферьер – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1982 г. Построена на вершине горы вскоре после объявления Гаити независимости от Франции. Она изображена на денежных знаках Гаити.

Гаити стало местом различных катастроф в последние годы. Взрыв топливного бака в 2024 г. унес жизни порядка 20 человек, в еще одном взрыве в 2021 г. погибли 90 человек. В том же году около 2000 человек погибли из-за землетрясения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь