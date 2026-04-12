В давке у крепости на Гаити погибли около 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли в результате давки на севере Гаити, передает Reuters со ссылкой на данные властей.
Трагедия произошла у крепости XIX в. Ла-Ферьер. Паника случилась у входа, дождь еще больше усугубил ситуацию.
Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Гаити, крепость 11 апреля была переполнена студентами и посетителями, которые приехали принять участие в ежегодном праздновании объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пока точно неизвестно, сколько людей погибло в давке, отметили власти и выразили соболезнование родным погибших.
Крепость Ла-Ферьер – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1982 г. Построена на вершине горы вскоре после объявления Гаити независимости от Франции. Она изображена на денежных знаках Гаити.
Гаити стало местом различных катастроф в последние годы. Взрыв топливного бака в 2024 г. унес жизни порядка 20 человек, в еще одном взрыве в 2021 г. погибли 90 человек. В том же году около 2000 человек погибли из-за землетрясения.