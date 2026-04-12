Бывшего британского полицейского лишили гражданства за связи с Россией

Известно, что во время службы в британской полиции Буллен, самостоятельно выучивший русский язык, приглашал российских офицеров в Великобританию, а в 2010 г. участвовал в месячном обмене в Санкт-Петербурге. Однако его частые поездки в Россию привлекли внимание спецслужб еще в 2013 г. В ноябре 2024 г. при прилете в аэропорт Лутон Буллена задержали в соответствии со ст. 3 Закона о контртерроризме и пограничной безопасности, которая касается подозрений во враждебной деятельности иностранных государств. У Буллена изъяли электронику и в течение четырех часов допрашивали, в том числе о «деле Скрипалей».