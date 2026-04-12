Бывшего британского полицейского лишили гражданства за связи с Россией
Бывший полицейский из графства Хартфордшир Марк Буллен стал первым уроженцем Великобритании, лишенным гражданства из-за связей с Россией, пишет The Times.
Экс-полицейский, более десяти лет проработавший в графстве Хартфордшир, лишился паспорта по решению министра внутренних дел Шабаны Махмуд на основании угрозы национальной безопасности. Его заподозрили во «враждебной деятельности в пользу иностранного государства».
Сам 45-летний Буллен, осуществивший «мечту всей жизни» – получение российского паспорта в 2022 г., – отрицает все обвинения. В настоящее время он живет в России с женой-россиянкой и четырьмя детьми и работает в медиа-службе футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). В интервью российским СМИ Буллен рассказывал, что его страсть к Советскому Союзу началась с детства: он смотрел парады по телевизору и читал книги о Советской армии, а друзья и семья в Британии часто шутили: «Ты шпион».
Известно, что во время службы в британской полиции Буллен, самостоятельно выучивший русский язык, приглашал российских офицеров в Великобританию, а в 2010 г. участвовал в месячном обмене в Санкт-Петербурге. Однако его частые поездки в Россию привлекли внимание спецслужб еще в 2013 г. В ноябре 2024 г. при прилете в аэропорт Лутон Буллена задержали в соответствии со ст. 3 Закона о контртерроризме и пограничной безопасности, которая касается подозрений во враждебной деятельности иностранных государств. У Буллена изъяли электронику и в течение четырех часов допрашивали, в том числе о «деле Скрипалей».
Решение о лишении гражданства, обычно применяемое к террористам и опасным преступникам, вступило в силу в октябре 2025 г. В письме, которое Буллен обнародовал, министр Махмуд указала, что это решение «служит общественному благу», однако доказательства не могут быть раскрыты «в интересах национальной безопасности». Ранее аналогичных мер удостаивались лишь двое рожденных за рубежом лиц, включая «шпионку» Анну Чапман.