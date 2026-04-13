Папа римский заявил, что не боится Трампа и не будет с ним дискутировать

Ведомости

Папа римский Лев XIV заявил, что не боится президента США Дональда Трампа и его администрации, а все свои призывы остановить войну в Иране основывает на Евангелии. Он этом он сказал на борту папского самолета по пути в Алжир, его цитирует Associated Press (AP).

«Я не буду вступать в дискуссию. То, что я говорю, ни в коем случае не нападки на кого-либо. Послание Евангелия очень ясно: «Блаженны миротворцы», – сказал папа.

Он добавил, что не будет отказываться от призыва искать пути примирения и продолжит выполнять то, что считает миссией церкви в современном мире.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал длинный пост о нынешнем папе римском. Он заявил, что не хочет, «чтобы папа римский считал, что Иран может иметь ядерное оружие» и чтобы критиковал президента США. «Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, он стал шокирующим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов, и его сделали папой только потому, что он американец: они думали, что так будет легче иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», – написал Трамп.

