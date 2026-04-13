Папа римский заявил, что не боится Трампа и не будет с ним дискутировать

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал длинный пост о нынешнем папе римском. Он заявил, что не хочет, «чтобы папа римский считал, что Иран может иметь ядерное оружие» и чтобы критиковал президента США. «Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, он стал шокирующим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов, и его сделали папой только потому, что он американец: они думали, что так будет легче иметь дело с президентом Дональдом Дж. Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», – написал Трамп.