В Китае назвали свободную навигацию в Ормузском проливе важной для всех стран

Свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ChinaNews.

«Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения отвечает общим интересам международного сообщества», – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что решить основную проблему с судоходством в Ормузском проливе – войну вокруг Ирана – необходимо с помощью режима прекращения огня. Он призвал страны, вовлеченные в конфликт, сохранять спокойствие. По словам представителя китайского МИДа, страна готова играть позитивную роль в дальнейшем урегулировании.

13 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начинает блокаду Ормузского пролива. Меры планируется вводить с 10:00 по восточному времени (17:00 мск), уточнил он. США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

