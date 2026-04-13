В Китае назвали свободную навигацию в Ормузском проливе важной для всех стран
Свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ChinaNews.
«Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения отвечает общим интересам международного сообщества», – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что решить основную проблему с судоходством в Ормузском проливе – войну вокруг Ирана – необходимо с помощью режима прекращения огня. Он призвал страны, вовлеченные в конфликт, сохранять спокойствие. По словам представителя китайского МИДа, страна готова играть позитивную роль в дальнейшем урегулировании.
13 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начинает блокаду Ормузского пролива. Меры планируется вводить с 10:00 по восточному времени (17:00 мск), уточнил он. США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.