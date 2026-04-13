Политика

На Украине компания годами собирала урожай зерна и кукурузы в зоне Чернобыля

Ведомости

Украинские правоохранители пресекли деятельность компании, более пяти лет выращивавшей сельхозкультуры в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

Речь идет о трех земельных участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. По данным следствия, земли незаконно перевели в коммунальную собственность и оформили на частную фирму.

С 2020 г. на этих территориях выращивали кукурузу и пшеницу. В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность представляет риск для жизни и здоровья людей.

Следствие установило, что основанием для регистрации прав на землю стало решение несуществующего Полесского районного совета. Сейчас суд уже принял дело к производству.

В августе 2025 г. украинские силовики раскрыли аналогичную схему: тогда фигуранты с 2021 г. продавали сотни тонн сельхозпродукции, выращенной в зоне отчуждения в Житомирской области.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 000 кв. км.

