Блокаду Ормузского пролива обеспечивают более 15 кораблей ВМС США
Военную блокаду Ормузского пролива обеспечивают более 15 американских военных кораблей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
По его словам, силы ВМС задействованы для поддержки операции по ограничению морского сообщения в регионе.
Также сообщается, что введены ограничения на судоходство в отношении иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря. Ограничения распространяются на ключевые маршруты, используемые для международных перевозок энергоресурсов.
13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива. Меры начнут действовать в 10:00 по восточному времени (17:00 мск), уточнил Трамп. США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.