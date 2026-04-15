Главная / Политика /

Медведев назвал места производства дронов в Европе законными целями для армии РФ

Ведомости

Места производства беспилотников для Украины в Европе являются законными целями для российской армии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в X.

«Заявление Министерства обороны России следует понимать буквально: список европейских объектов, производящих дроны и другое оборудование, – это список потенциальных целей для Вооруженных сил России», – написал он.

Медведев добавил, что когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от «развития ситуации».

15 апреля Минобороны РФ опубликовало адреса, как заявляется, производств беспилотников для Украины. Москва расценила деятельность этих производств как намеренную эскалацию, ведущую к втягиванию Европы в войну.

По заявлению Минобороны РФ, БПЛА для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?