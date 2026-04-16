Главная / Политика /

Посол РФ: финский музей абсурдно назвал Репина украинцем

В финском музее «Атенеум» приняли решение называть художника Илью Репина украинцем. Об этом рассказал ТАСС посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

По его словам, русофобия в Финляндии доходит до абсурда.

«Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея "Атенеум" указывать впредь национальность Ильи Репина как "украинец"», – уточнил дипломат.

Репин родился в 1844 г. в Харьковской губернии Российской империи. Он жил и работал в родном городе Чугуеве, а также в Москве, Санкт-Петербурге и за пределами страны – в Италии, Франции. Начиная с 1903 г. художник творил в собственной усадьбе Пенаты на территории Великого княжества Финляндского (сейчас Санкт-Петербург). Среди его известных картин – «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», «Бурлаки на Волге» и др.

Новости СМИ2
