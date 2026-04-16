WSJ: США хотят вытеснить Россию из Ливии
США намерены снизить зависимость Ливии от России, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Мы хотели бы видеть правительство <...>, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россию», – приводят авторы материала слова посла Великобритании в Ливии Мартина Рейнольдса.
Издание также напомнило, что осенью 2025 г. замкомандующего Африканским командованием США (AFRICOM) генерал-лейтенант Джон Бреннан объявил о военных учениях в Ливии. Как пишет WSJ, этот шаг может помочь Ливии получить доступ к американскому оборудованию, а также оборудованию партнеров США. Это, в свою очередь, уменьшит зависимость страны от России и Белоруссии, говорится в материале.
На территории Ливии сейчас действует двоевластие: в западной части страны, в Триполи, находится правительство национального единства. Им руководит Абдельхамид Дбейба, которого поддерживает ООН. На востоке страны при этом базируется палата представителей. Эта часть находится под контролем Ливийской национальной армии, глава которой Халиф Хафтар имеет хорошие отношения с Москвой.