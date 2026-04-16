Иран предложил безопасный проход судов по Ормузу через Оман
Иран предлагает обеспечить судам безопасный проход через оманскую сторону Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, Тегеран готов не препятствовать движению судов в водах Омана при условии достижения соглашения, которое позволит избежать эскалации конфликта. При этом инициатива рассматривается скорее как сигнал о готовности к компромиссу и вряд ли сможет оперативно разблокировать движение сотен судов, ожидающих прохода через пролив.
В Международной морской организации (IMO) заявили, что приветствуют любые меры, направленные на обеспечение безопасного судоходства в рамках существующей системы разделения движения.
Источник не уточнил, готов ли Иран разминировать оманскую часть пролива или разрешить проход всем судам, включая связанные с Израилем. В то же время западные источники отмечают, что подобное предложение обсуждалось ранее, однако реакция США на него пока неизвестна.
Собеседники агентства подчеркивают, что реализация инициативы может стать первым шагом к восстановлению прежнего режима судоходства, действовавшего десятилетиями. При этом ключевым условием остается готовность Вашингтона пойти на уступки Тегерану, отмечает Reuters.
Иранская сторона, в свою очередь, рассчитывает сохранить контроль над своей частью пролива, не вмешиваясь в движение на оманской стороне и демонстрируя готовность к деэскалации при ответной гибкости со стороны США.
14 апреля The Wall Street Journal писала, что через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов за последние 24 часа. Газета указала, что, хотя объем коммерческого судоходства еще значительно ниже, чем до войны, поток судов через пролив увеличивается.
13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе. The Wall Street Journal сообщала, что в обеспечении этих мер задействованы более 15 кораблей ВМС США. Ограничения распространяются на судоходство в районе иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря.