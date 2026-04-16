МИД РФ заявил о замалчивании давления на журналистов на Украине
МИД России заявил, что западные страны и правозащитные организации игнорируют случаи давления и насилия в отношении журналистов на Украине. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России и приурочено к годовщине гибели украинского журналиста Олеся Бузины.
В ведомстве отметили, что на Украине, по их оценке, запрещаются оппозиционные СМИ и ведется преследование неугодных журналистов, в том числе российских, часть из которых погибла.
«Западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры прекрасно знают о террористических методах и преступлениях киевского режима, но продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния», – заявили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что подобные действия, по их мнению, остаются без должной реакции со стороны международных структур.
31 марта в Следственном комитете РФ сообщили, что начали расследование нападения на российских журналистов ГТРК «Вести. Донецк» со стороны вооруженных сил Украины.