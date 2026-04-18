Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

У президента Польши во время эфира выпал пакетик со снюсом

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий, известный своей привычкой употреблять снюс, оказался в центре скандального инцидента во время интервью на канале Kanał Zero. Навроцкий выронил пакетик со снюсом в эфире, ведущий программы Роберт Мазурек под смех аудитории подобрал упаковку, сообщает польское издание Fakt.

Инцидент произошел, когда в студию дозвонился 22-летний поляк по имени Ян. Молодой человек спросил президента об огрублении языка в социальных сетях и о возможностях цивилизованного диалога между правящей партией «Право и справедливость» (PiS) и оппозиционной «Гражданской коалицией». Однако вместо содержательного ответа ведущий протянул Навроцкому никотиновый пауч, после чего оба расхохотались.

«Приносим свои извинения. Смеются из-за того, что я передавал снюс господину президенту», – позднее объяснил журналист, попытавшись сгладить неловкость.

Польские СМИ уже назвали произошедшее «неудачным инцидентом», подчеркивая, что смех ведущего и президента прозвучал в ответ на искренний вопрос молодого избирателя о будущем политического климата в стране.

Между тем, сам Навроцкий оказался перед непростым выбором, связанным с его пристрастием. Правительственный законопроект об охране здоровья, предложенный министром Адамом Шлапкой, предполагает полный запрет на снюсы и одноразовые электронные сигареты. Власти аргументируют эту меру колоссальными расходами на лечение табачных заболеваний – до 57 млрд злотых ежегодно.

Однако президент, которого неоднократно замечали со снюсом во рту – в том числе во время дебатов и в штаб-квартире ООН, – теперь должен решить, подписывать ли закон, бьющий по его собственным привычкам.

«Это будет трудное решение, потому что оно касается меня, и вся Польша об этом знает», – признал Навроцкий. По оценке наблюдателей, если президент подпишет закон, он «ударит по себе», а если наложит вето – к нему намертво приклеится ярлык политика, заботящегося о личном комфорте, а не о здоровье нации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь