NYT: в Венесуэле Родригес сменила 17 министров за три месяца
За три месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро временное правительство во главе с Дельси Родригес провело масштабную чистку в высших эшелонах власти, пишет The New York Times. Родригес сменила 17 министров, заменила военачальников и назначила новых дипломатов. Она также санкционировала задержание как минимум троих бизнесменов, связанных с Мадуро, уволила нескольких его родственников и лишила большинство членов его семьи доступа к нефтяным контрактам.
Вместо них она назначила своих лоялистов или поддержала бизнесменов, обязанных ей, одновременно открывая двери для американских инвесторов в нефтяную и горнодобывающую отрасли, указывает издание.
По данным The New York Times, чистка проводится при молчаливом одобрении, а иногда и по настоянию Белого дома. После того как в январе спецназ США вывез Мадуро в нью-йоркскую тюрьму, Вашингтон пригрозил Каракасу новым ударом в случае отказа от сотрудничества. Сама Родригес, по словам источников, управляет «с пистолетом у виска», используя американское давление для устранения бывших союзников Мадуро, которых ранее считали неприкасаемыми.
Американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции 3 января. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Власти США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.