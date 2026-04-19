NYT: в Венесуэле Родригес сменила 17 министров за три месяца

По данным The New York Times, чистка проводится при молчаливом одобрении, а иногда и по настоянию Белого дома. После того как в январе спецназ США вывез Мадуро в нью-йоркскую тюрьму, Вашингтон пригрозил Каракасу новым ударом в случае отказа от сотрудничества. Сама Родригес, по словам источников, управляет «с пистолетом у виска», используя американское давление для устранения бывших союзников Мадуро, которых ранее считали неприкасаемыми.