ЕК сняла санкции с трех банков Таджикистана и пяти танкеров Азербайджана

Ведомости

Еврокомиссия сняла санкции с трех таджикистанских банков, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Из-под ограниченией вывели Спитамен банк, Душанбе сити банк и Коммерцбанк Таджикистана.

В Национальном банке республики оценили снятие санкций как результат расширения отношений регулятора страны с ЕК, последовательного внедрения международных стандартов по банковскому надзору, комплаенс и укрепления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

«Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) также сообщило, что ЕС вывел из-под санкционных ограничений пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан. Ограничения сняты с судна Zagatala, Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur. Снятие санкций произошло после «дипломатической и правовой деятельности», говорится в сообщении.

