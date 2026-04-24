ЕК сняла санкции с трех банков Таджикистана и пяти танкеров Азербайджана
Еврокомиссия сняла санкции с трех таджикистанских банков, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Об этом сообщили в Национальном банке республики.
Из-под ограниченией вывели Спитамен банк, Душанбе сити банк и Коммерцбанк Таджикистана.
В Национальном банке республики оценили снятие санкций как результат расширения отношений регулятора страны с ЕК, последовательного внедрения международных стандартов по банковскому надзору, комплаенс и укрепления системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
«Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) также сообщило, что ЕС вывел из-под санкционных ограничений пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан. Ограничения сняты с судна Zagatala, Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur. Снятие санкций произошло после «дипломатической и правовой деятельности», говорится в сообщении.