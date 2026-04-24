ЕК сняла санкции с трех банков Таджикистана и пяти танкеров Азербайджана

«Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) также сообщило, что ЕС вывел из-под санкционных ограничений пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан. Ограничения сняты с судна Zagatala, Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur. Снятие санкций произошло после «дипломатической и правовой деятельности», говорится в сообщении.