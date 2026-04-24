Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,4+0,07%RTSI1 167,48+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Путин назвал геноцид армян незаживающей раной

Политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания. Мир должен объединить усилия, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось, заявил президент России Владимир Путин в послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

Путин назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX в. Катастрофические последствия расправы над армянами продемонстрировали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия, подчеркнул президент.

По словам главы государства, позиция России по данному вопросу никогда не менялась.

«Гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян, но пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество», – отметил он.

Российский лидер выразил уверенность, что граждане Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

Жертвами геноцида с 1915 по 1923 г. стали около 1,5 млн человек. Еще свыше 600 000 армян в результате действий Османской империи были вынуждены покинуть родные места. Более 60 городов и 2500 сел были разграблены или сожжены.

