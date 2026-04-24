Путин назвал геноцид армян незаживающей раной
Политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания. Мир должен объединить усилия, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось, заявил президент России Владимир Путин в послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.
Путин назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX в. Катастрофические последствия расправы над армянами продемонстрировали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия, подчеркнул президент.
По словам главы государства, позиция России по данному вопросу никогда не менялась.
«Гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян, но пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрость и мужество», – отметил он.
Российский лидер выразил уверенность, что граждане Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.
Жертвами геноцида с 1915 по 1923 г. стали около 1,5 млн человек. Еще свыше 600 000 армян в результате действий Османской империи были вынуждены покинуть родные места. Более 60 городов и 2500 сел были разграблены или сожжены.