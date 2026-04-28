Аэротакси впервые совершили рейсы с Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка

Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта JFK с одного-двух часов на машине до менее чем 10 минут. Председатель портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кевин О’Тул отметил, что эти полеты помогают определить, как технологии авиации нового поколения могут служить жителям региона. Joby также владеет сервисом райдшеринга (совместных поездок) на вертолетах Blade, который выполняет похожие маршруты на традиционных вертолетах, и поддерживает партнерство с Delta Air Lines и Uber.