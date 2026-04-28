Аэротакси впервые совершили рейсы с Манхэттена в аэропорт Нью-Йорка
Компания Joby Aviation выполнила демонстрационные полеты полностью электрического летательного аппарата с Манхэттена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.
5 ноября электрическое аэротакси совершило первые испытательные полеты с вертикальным взлетом и посадкой между двумя точками в Нью-Йорке, и на этой неделе тестирование продолжится. Электрический аппарат, напоминающий огромный беспилотник на аккумуляторах, способен перевозить пять человек, включая одного пилота, он взлетает вертикально, как вертолет, после чего часть пропеллеров наклоняется для движения вперед, при этом он тише вертолетов и не производит выбросов.
Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта JFK с одного-двух часов на машине до менее чем 10 минут. Председатель портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кевин О’Тул отметил, что эти полеты помогают определить, как технологии авиации нового поколения могут служить жителям региона. Joby также владеет сервисом райдшеринга (совместных поездок) на вертолетах Blade, который выполняет похожие маршруты на традиционных вертолетах, и поддерживает партнерство с Delta Air Lines и Uber.
Компания находится на финальных стадиях сертификации в Федеральном управлении гражданской авиации США. В марте министерство транспорта США выбрало восемь пилотных программ для тестирования городских аэротакси, региональных пассажирских перевозок, грузов, экстренной доставки еды, автономных полетов и транспорта для энергетического сектора, а полученные данные помогут разработать новые нормативные акты для безопасного внедрения этой технологии в больших масштабах.