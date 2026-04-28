Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,49+0,03%CNY Бирж.00%IMOEX2 732,41-0,02%RGBITR778,91+0,06%
Политика

Bild: Мерца признали самым непопулярным политиком Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые оказался «на самом дне» рейтинга политиков газеты Bild, опустившись с 18-го на 20-е место.

Мерц набрал всего 28,9 балла, став наименее популярным политиком в еженедельном рейтинге. По данным издания, падение «очевидно не только в целом, но и внутри его собственной партии», так как даже среди избирателей Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) он теперь находится в самом низу списка.

Мерца опередили деятели союза лидер ХСС Маркус Зедер (59), премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (50) и федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (55), а также министр обороны от СДПГ Борис Писториус (66).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь