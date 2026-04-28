Bild: Мерца признали самым непопулярным политиком Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые оказался «на самом дне» рейтинга политиков газеты Bild, опустившись с 18-го на 20-е место.
Мерц набрал всего 28,9 балла, став наименее популярным политиком в еженедельном рейтинге. По данным издания, падение «очевидно не только в целом, но и внутри его собственной партии», так как даже среди избирателей Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) он теперь находится в самом низу списка.
Мерца опередили деятели союза лидер ХСС Маркус Зедер (59), премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (50) и федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (55), а также министр обороны от СДПГ Борис Писториус (66).