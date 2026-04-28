Силы ПВО сбили 186 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 22:00 мск 27 апреля до 7:00 мск 28 апреля, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
Вечером 27 апреля и ночью 28 апреля Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Сочи. Меры уже отменены.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 27 апреля сообщал, что при атаке ВСУ на регион погиб мирный житель, который ехал на самокате. Еще один мужчина был ранен.