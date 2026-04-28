Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,947+0,07%UTAR11,37+1,16%ARSA7,99-0,75%IMOEX2 713,67-0,69%RTSI1 142,75-0,69%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,81-0,08%
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с главой Минздрава

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прежде всего, по случаю Дня работника скорой медицинской помощи президент сегодня значительную часть этого рабочего дня посвятит именно вопросам медицины и работы скорой медицинской помощи», – отметил представитель Кремля.

На встрече президент обсудит с министром работу скорой медицинской помощи и другие вопросы. Кроме того, Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений в регионах.

По словам Пескова, президент будет поздравлять всех, кто имеет отношение к работе на скорой помощи, «столь важной для жизни каждого гражданина». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва гордится сотрудниками этой службы и помнит их подвиги, особенно в период COVID-19.

28 апреля в России празднуется День работника скорой медицинской помощи. Этот праздник касается врачей, фельдшеров, медсестер, водителей и других специалистов, которые помогают россиянам в экстренных ситуациях. Эту дату выбрали в честь появления в 1898 г. в Москве первых карет скорой помощи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её