Путин проведет встречу с главой Минздрава
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Прежде всего, по случаю Дня работника скорой медицинской помощи президент сегодня значительную часть этого рабочего дня посвятит именно вопросам медицины и работы скорой медицинской помощи», – отметил представитель Кремля.
На встрече президент обсудит с министром работу скорой медицинской помощи и другие вопросы. Кроме того, Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений в регионах.
По словам Пескова, президент будет поздравлять всех, кто имеет отношение к работе на скорой помощи, «столь важной для жизни каждого гражданина». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва гордится сотрудниками этой службы и помнит их подвиги, особенно в период COVID-19.
28 апреля в России празднуется День работника скорой медицинской помощи. Этот праздник касается врачей, фельдшеров, медсестер, водителей и других специалистов, которые помогают россиянам в экстренных ситуациях. Эту дату выбрали в честь появления в 1898 г. в Москве первых карет скорой помощи.