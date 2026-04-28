POSI1 015,4-1,51%CNY Бирж.10,973+0,31%IMOEX2 711,72-0,76%RTSI1 141,92-0,76%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Политика

В Афинах 89-летний мужчина ранил пятерых человек из дробовика в госучреждении

В Афинах 89-летний местный житель открыл стрельбу из дробовика в зданиях Единого фонда социального страхования страны (EFKA) и Апелляционного суда. Пять человек получили ранения, сообщил телеканал ERT-news.

Мужчина ранил сотрудника EFKA на четвертом этаже здания фонда. Пострадавшего доставили в больницу. Затем преступник прибыл в Апелляционный суд Афин и выстрелил в четырех женщин, которые работали там секретарями.

Телеканал отметил, что пострадавшие получили легкие ранения, а сам стрелок скрылся, оставив оружие на месте происшествия. В преступлении подозревают сборщика мусора, который до этого находился на лечении в психиатрической больнице.

