В Афинах 89-летний мужчина ранил пятерых человек из дробовика в госучреждении
В Афинах 89-летний местный житель открыл стрельбу из дробовика в зданиях Единого фонда социального страхования страны (EFKA) и Апелляционного суда. Пять человек получили ранения, сообщил телеканал ERT-news.
Мужчина ранил сотрудника EFKA на четвертом этаже здания фонда. Пострадавшего доставили в больницу. Затем преступник прибыл в Апелляционный суд Афин и выстрелил в четырех женщин, которые работали там секретарями.
Телеканал отметил, что пострадавшие получили легкие ранения, а сам стрелок скрылся, оставив оружие на месте происшествия. В преступлении подозревают сборщика мусора, который до этого находился на лечении в психиатрической больнице.