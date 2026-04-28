Польша и Белоруссия обменялись задержанными

«БелТА» обратило внимание на сложный и долгий переговорный процесс между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, который проводился по поручению Лукашенко. Переговоры велись с сентября 2025 г., после того как к президенту Белоруссии обратились лидеры дружественных стран. Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена. Во время закрытых переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши возникла потребность включить в процесс спецслужбы других государств. В результате участие приняли спецорганы семи стран.