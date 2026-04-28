Польша и Белоруссия обменялись задержанными
Обмен задержанными лицами по формуле «пять на пять» проводится на госгранице между белорусской и польской сторонами. Об этом пишет «БелТА».
В числе освобожденных в том числе граждане Белоруссии, «выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности» страны. Издание подчеркнуло, что их судьба на особом контроле у президента республики Александра Лукашенко.
«БелТА» обратило внимание на сложный и долгий переговорный процесс между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, который проводился по поручению Лукашенко. Переговоры велись с сентября 2025 г., после того как к президенту Белоруссии обратились лидеры дружественных стран. Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена. Во время закрытых переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши возникла потребность включить в процесс спецслужбы других государств. В результате участие приняли спецорганы семи стран.