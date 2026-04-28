Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,972+0,3%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,38-0,77%RTSI1 141,78-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Политика

Польша и Белоруссия обменялись задержанными

Ведомости

Обмен задержанными лицами по формуле «пять на пять» проводится на госгранице между белорусской и польской сторонами. Об этом пишет «БелТА».

В числе освобожденных в том числе граждане Белоруссии, «выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности» страны. Издание подчеркнуло, что их судьба на особом контроле у президента республики Александра Лукашенко.

«БелТА» обратило внимание на сложный и долгий переговорный процесс между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, который проводился по поручению Лукашенко. Переговоры велись с сентября 2025 г., после того как к президенту Белоруссии обратились лидеры дружественных стран. Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена. Во время закрытых переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши возникла потребность включить в процесс спецслужбы других государств. В результате участие приняли спецорганы семи стран.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь