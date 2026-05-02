VTBR91,305+0,01%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,08+0,31%
Главная / Политика /

Путин наделил таможенников правом сбивать дроны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотникам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.

Документ допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления дронами, воздействие на пульты управления, повреждение и уничтожение БПЛА. Порядок принятия таких решений и список уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

21 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предоставляющий таможенникам право противодействовать беспилотникам. 29 апреля Совет Федерации одобрил соответствующий документ.

