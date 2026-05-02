Путин наделил таможенников правом сбивать дроны
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотникам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.
Документ допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления дронами, воздействие на пульты управления, повреждение и уничтожение БПЛА. Порядок принятия таких решений и список уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела.
Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
21 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предоставляющий таможенникам право противодействовать беспилотникам. 29 апреля Совет Федерации одобрил соответствующий документ.